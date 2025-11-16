ÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎàÀ©ºÛá¤ËÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¡Ö¤à¤·¤í·®¾Ï¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÄË¤¯¤â¤«¤æ¤¯¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤«¤éÆþ¹ñ¶Ø»ß¤äÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î»ñ»ºÅà·ë¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÊ¿»á¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯Ãæ¹ñÌäÂê¤òÏÀÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤òÌäÂê»ë¤·¡¢£¹·î¤ËÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÊ¿»á¤ÏÀ©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿Âè£±¹æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÂè£±¹æ¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖËÍ¤Ëºâ»º°ìÊ¸¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Æþ¹ñ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤âÊÌ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡£Á´Á³ÄË¤¯¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¤«¤æ¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í·®¾Ï¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤ºâ»º¤òÅà·ë¤·¤¿¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢ÀÐÊ¿»á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¡£º£²ó¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤Ë£±Ëü±ß¤Ç¤âÁ÷¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÅà·ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯°ìÈ¯¡£
¡¡¹õÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡ÖÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¡©¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢ÀÐÊ¿»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÅà·ë¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£