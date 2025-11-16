蛙亭イワクラ、“交際4年”オズワルド伊藤との破局に言及「これで晴れて堂々と…」
【モデルプレス＝2025/11/16】日本テレビ「有吉の壁」の公式YouTubeチャンネルが16日に更新された。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介との破局について言及する場面があった。
【写真】破局の女性芸人がぶっちゃけ「これで晴れて堂々と…」
オープニングトークでは、出演者たちが近況トークを展開。有吉弘行から「イワクラさんが破局…」と触れられると、イワクラは「これで晴れて堂々と風俗に通えます」と冗談交じりに話しつつ、Wピースを披露し一同の笑いを誘っていた。
2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて、イワクラとの破局を初告白した伊藤。約4年交際していたが、9月に破局していたことを説明した。
また、伊藤はコンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演した際には、今回の破局について「98％俺が悪かったね」と言及。別れることとなった理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ、ABEMA、Lucky FM
◆蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤との破局に言及
◆オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラが破局
情報：日本テレビ、ABEMA、Lucky FM
