「気付いたら完売」の前に！【無印良品】大人の秋冬に♡「シャレ見えトップス」

「シンプルなのにおしゃれ」が叶いそうな【無印良品】の秋冬トップスにフォーカス。キーネックのブラウスや、ライトオレンジのふんわりセーターなど、着るだけでセンス良く見せてくれそうな「シャレ見えトップス」を紹介します。人気カラーやサイズは完売してしまう可能性大なので、ぜひ早めにチェックして。

キーネックでインナーありでもなしでもサマになる

【無印良品】「婦人 縦横ストレッチ起毛プルオーバー長袖ブラウス」\3,990（税込）

キーネックのブラウスは、インナーありでもなしでもサマになる優秀アイテム。ほどよい開きが顔まわりのすっきり見せを叶えてくれそうです。両面起毛のカットソー素材を使用しており「ストレッチ性がありながら、型崩れしにくいのが特長」（公式サイトより）とのこと。上品で、オンオフ問わず活躍してくれます。黒のパンツを合わせれば、シックで洗練された印象に。アクセサリーで華やかさを足せば、ワンランク上の大人スタイルの完成です。

肌なじみの良いカラーのハイネックニット

【無印良品】「婦人 ヤク混タートルネックセーター」\9,990（税込）

淡くやさしいカラーのライトオレンジが、顔まわりを明るく見せてくれるハイネックセーター。ふんわりとした風合いとリブの立ち上がりが、上品で女性らしい印象を演出します。シンプルながらも存在感のある1枚で、ボトムを選ばず着まわせるのもGOOD。やさしげなカラーで冬の装いにぬくもりをプラスしてみて。

秋冬の装いに頼もしいきれいめスウェット

【無印良品】「紳士 昔ながらの製法で編み立てたスウェットプルオーバー」\5,990（税込）

淡いカラーのスウェットシャツは、カジュアルながらもクリーンな印象に導いてくれるアイテム。ほどよくゆとりのあるシルエットが、大人のリラクシーなムードを漂わせます。ボトムスにはチェック柄を合わせることで、女性らしさと季節感をプラス。アクセサリーや小物でさりげなくきちんと感を足せば、ワンマイルからお出かけまで対応できる着こなしに。

Vネックで顔まわりすっきり！ 大人の抜け感ニット

【無印良品】「紳士 ウールミドルゲージ畦編みVネックセーター」\5,990（税込）

ほどよく開いたVネックが、顔まわりをすっきり見せてくれそうな大人の抜け感セーター。ゆとりのあるシルエットで、リラックス感がありながらも上品な印象に引き寄せてくれるかも。畦編みの立体感が表情をプラスし、シンプルなデザインでも存在感たっぷり。デニムパンツを合わせてカジュアルに、スカートで女性らしくと着回しやすいのも魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase