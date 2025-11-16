事情があって別の部屋で寝ている飼い主さんを、毎朝出待ちしているという子猫。カメラで確認してみると、思わず涙してしまう健気すぎる姿が…！

多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「尊い、尊すぎます！」「涙出てきちゃいました」「抱きしめたくなります♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主さんが起きる時間になると、"子猫"が…カメラが捉えた"胸を打つ光景"】

一緒に寝られなくて…

YouTubeチャンネル『コロタ日記』に投稿されたのは、見守りカメラがとらえた飼い主さんが起きてくるまでの子猫の「コロタ」くんの様子。

飼い主さんへの愛にあふれた尊すぎる姿が映っていたそうです。

猫アレルギーではないものの、アレルギー体質な飼い主さんの健康上の問題など様々な理由から、リビングで寝ているというコロタくん。毎朝寝室の前で出待ちをしてくれているそうで…。

待ち続けるコロタくん

早朝のリビングには、離れた場所から寝室の扉を静かに見つめるコロタくんの姿が。6時にセットされた目覚ましが鳴るずっと前から待っているそうで、寂しさを募らせた様子がひしひしと伝わってくるよう…。そして5時58分、ついにコロタくんが動き出します。

まるで時間がわかっているかのように歩き出して、キョロキョロするコロタくん。それから2分後、目覚ましの音に反応して急いで寝室の前へと向かうと、「なんとも健気で尊すぎます」と飼い主さんが語ったある行動に。

尊すぎる姿と朝のルーティン

なんとコロタくん、お腹をぺたんとつけて座るなり顔を扉の角にぴったりと密着させ、じっと飼い主さんが出てくるのを待ち始めたというのです...！1秒でも早く会いたいと言わんばかりの姿に、なんとも言えない愛おしさがこみ上げてきます。

その後、コロタくんは起きてきた飼い主さんとソファに移動し、朝のルーティンだというなでなでタイムへ。飼い主さんに体を預けて手を舐めたり見つめる姿は可愛らしく、とても幸せそう。寂しかった気持ちを埋めるように、たっぷりと甘えるコロタくんなのでした。

投稿には「コロたん♡健気すぎてウルウルきたよー早く一緒に寝れるといいですね」「なんてかわいいんだろう」「コロタ君とっても健気でいじらしくて本当にお利口さんですね」「コロちゃんの信頼しきった顔といったら…♡」「こんな甘えられたら私だったら毎日遅刻だなぁ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『コロタ日記』では、甘えん坊なスコティッシュフォールドのコロタくんの日常の様子が投稿されています。飼い主さんが大好きなコロタくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「コロタ日記」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。