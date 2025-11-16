浦和は１６日、ＤＦマリウス・ホイブラーテン（３２）、ＦＷチアゴ・サンタナ（３０）が契約満了により、今季でチームを離れると発表した。

ノルウェー出身のホイブラーテンは、２３年に加入してリーグ戦１０４試合に出場。２３年５月のＡＣＬ優勝にも貢献し、同年にはＪ１リーグのベストイレブンも受賞。今季は副キャプテンを務めていた。「この３年間、浦和レッズのためにプレーできたことは、名誉であり、光栄なことでした。ここに来た初日から、このクラブが特別だと思える情熱や誇り、そして大きなサポートを強く感じていました。共にＡＣＬで優勝したことは、私のキャリアの中で最も大きなハイライトのひとつとして、いつまでも心に残るでしょう。その瞬間をチームメート、そしてスタンドにいたみなさんと分かち合えたことは、決して忘れません。そして、ファン・サポーターのみなさんへ。あなたたちの力強さも、声援も、支えてくれる気持ちも、言葉では言い表せないほど大きな存在でした。あなたたちは毎試合、私の背中を押してくれ、埼玉スタジアムでの全ての瞬間を忘れられないものにしてくれました。浦和レッズは、これからもずっと私の心の中にあります。全てに感謝しています」とコメントした。

また２年間在籍したチアゴ・サンタナも「浦和レッズに関わる全てのみなさま。２年間共に闘っていただき、ありがとうございました。新しい挑戦に向かいます。引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。