¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê8ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ê¿Ëë¡¦¶ÌÏÉ¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¡¢41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¾þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±¦¤Î¤ÉÎØ¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤Î¤±È¿¤é¤»¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç¤ÎÎ¤Àï°ÊÍè9¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤ØÆùÇö¤·¤¿¡£¡Ö40ºÐ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç²£¹ËÀï¡ÊÂÐË¾ºÎ¶¡Ë¡¢41ºÐ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â²£¹ËÀï¡£»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡41ºÐ¤ÎÆùÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÆ®»Ö¤¬¡¢¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤â¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¾¡Éé¤Ï¹õÀ±¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥á¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¡£¤Ï¤¿¤«¤ì¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡©¤â¤Á¤í¤ó¡£40Âå¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡×¡£¸µÂç´Ø¡¦³¡¹Ä¡Ê¸½Àõ¹á»³¿ÆÊý¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËëÆâ½Ð¾ì²ó¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÃ±ÆÈ2°Ì¤Î1445²ó¤È¤·¡¢¸µ´ØÏÆ¡¦°°Å·Ë²¡Ê¸½ÂçÅç¿ÆÊý¡Ë¤Î1°Ì¡¦1470²ó¤Þ¤Ç¤â¤¢¤È25²ó¤È¤·¤¿¡£