天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは初めての外国公式訪問となるラオスに17日に出発されます。

愛子さまは17日午前、羽田空港を出発しラオスに向かわれます。

6日間にわたるラオス公式訪問は、外交関係樹立70周年の節目に当たってのもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問です。

ラオスの駐日大使は訪問について──

駐日ラオス大使 アンパイ・キンダヴォン氏「皇室の訪問はとても意義深く歴史的なことです。ラオスの人々は彼女の訪問を心待ちにして歓迎しています。愛子さまがこの訪問を楽しんでいただけることを期待しています」

滞在中は、国家主席への表敬訪問などに臨むほか、晩さん会では外国で初めてとなるお言葉を述べられる予定です。

日本が長年国際援助を進めてきたラオスは1965年、JICAの海外協力隊が派遣された最初の国です。

初代隊員として派遣され稲作の指導を行った、大西さんは──

JICA海外協力隊 初代隊員・大西規夫さん「実際派遣されてみたら、何にもないんですよね。水も茶色の水だし、まず生活をどうして維持していくか」

隊員たちによる日本式の稲作指導が実を結び、コメの収穫量は60年で10倍にもなったと言います。

大西さん「今日まで1010名の隊員が派遣されて、いろんな分野でラオスの発展のために協力しておりますけれども、やはり（愛子さまに）この歴史をしっかり受け止めていただければと思います」

大西さんは、愛子さまの訪問によって両国の相互交流がさらに進むことを期待しています。