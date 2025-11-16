RADWIMPSトリビュートアルバム、全収録内容が明らかに 参加アーティスト全14組＆楽曲出そろう【一覧】
ロックバンド・RADWIMPSのメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』（11月19日リリース）の全参加アーティスト・収録楽曲が16日、出そろった。
【画像】RADWIMPSトリビュートアルバム 収録アーティスト＆楽曲
参加アーティスト・楽曲が11月3日から1日1アーティストずつ発表され連日話題になっていたが、全収録内容が明らかになった。
■『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』収録内容
1. 上白石萌音「25ｺ目の染色体」
2. SEKAI NO OWARI「最大公約数」
3. 米津玄師「トレモロ」
4. iri「ふたりごと」
5. ずっと真夜中でいいのに。「有心論」
6. My Hair is Bad「いいんですか?」
7. 宮本浩次「おしゃかしゃま」
8. DISH//「携帯電話」
9. Mrs. GREEN APPLE「狭心症」
10. ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」
11. YOASOBI「会心の一撃」
12. Vaundy「前前前世」
13. ハナレグミ「そっけない」
14. 角野隼斗「すずめ」
【画像】RADWIMPSトリビュートアルバム 収録アーティスト＆楽曲
参加アーティスト・楽曲が11月3日から1日1アーティストずつ発表され連日話題になっていたが、全収録内容が明らかになった。
■『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』収録内容
1. 上白石萌音「25ｺ目の染色体」
2. SEKAI NO OWARI「最大公約数」
3. 米津玄師「トレモロ」
4. iri「ふたりごと」
5. ずっと真夜中でいいのに。「有心論」
6. My Hair is Bad「いいんですか?」
7. 宮本浩次「おしゃかしゃま」
8. DISH//「携帯電話」
9. Mrs. GREEN APPLE「狭心症」
10. ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」
11. YOASOBI「会心の一撃」
12. Vaundy「前前前世」
13. ハナレグミ「そっけない」
14. 角野隼斗「すずめ」