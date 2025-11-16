¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡ÙÂè4´ü¡¢ÍèÇ¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡PV²ò¶Ø¤Ç¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢Ìò¤Ï¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¡Ê¥ê¥¼¥í¡Ë4th season¡ÊÂè4´ü¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥á¥¤¥óPVÂè1ÃÆ¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢Ìò¤Ï¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ³Ð¤á¤Ê¤¤¥ì¥à¡Ä¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥ê¥¼¥í¡ÙÂè4´ü¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤Ï¡¢Ìó400Ç¯Á°¤Ë³èÌö¤·¤¿½éÂå¡Ø·õÀ»¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ì¥¢²È¤Î»ÏÁÄ¡£Îò»Ë¾å¡¢ÈæÎà¤Ê¤·õºÍ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î·õ»Î¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥ë¥°¥Ë¥«²¦¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿»°±Ñ·æ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î·õ»Î¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ëÊü¤Çµ¬³Ê³°¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ë¿ùÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤³¤ÎÃË¤òÇû¤êÉÕ¤±¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤è¤¦¡£±é¤¸¤ë¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¼ê¹Ë¤¬¼ó¤ËÍí¤Þ¤Ã¤Æ°ú¤À¢¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÈÝÄê½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ê¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¤È¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦ºÚ·îÚå¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢»à¤·¤Æ»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¤ò»È¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÀäË¾¤Ë¹³¤¤¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦Ä¹·îÃ£Ê¿»á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤Î¡ØMFÊ¸¸ËJ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2016Ç¯4·î¡Á9·î¡¢Âè2´ü¤¬2020Ç¯7·î¡Á9·î¡¢2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á11·î¡¢2025Ç¯2·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè4´ü¤ÎINTRODUCTION
¡¡¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Î»àÆ®¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈË½¿©¡È¤Î¸¢Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ²¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥à¡¢µ²±¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥·¥å¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥ê¥¦¥¹¡£Èà¤é¤òµß¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¸¼Ô¡Ù¥·¥ã¥¦¥é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¸¼Ô¤Î½»¤Þ¤¦¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹´Æ»ëÅã¡×¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡Ø·õÀ»¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçº½Çù¡Ö¥¢¥¦¥°¥ê¥¢º½µÖ¡×¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄºÇ²Ì¤Æ¤ÎÅã¡£ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¼«Á³¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËâ½Ã¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¾¯Ç¯¤ÎÎ¹Ï©¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ³Ð¤á¤Ê¤¤¥ì¥à¡Ä¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥ê¥¼¥í¡ÙÂè4´ü¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥ì¥¤¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤Ï¡¢Ìó400Ç¯Á°¤Ë³èÌö¤·¤¿½éÂå¡Ø·õÀ»¡Ù¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ì¥¢²È¤Î»ÏÁÄ¡£Îò»Ë¾å¡¢ÈæÎà¤Ê¤·õºÍ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ºÇ¶¯¤Î·õ»Î¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥ë¥°¥Ë¥«²¦¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿»°±Ñ·æ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î·õ»Î¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ëÊü¤Çµ¬³Ê³°¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥ê¥¼¥í¡Ù¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¤È¾¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦ºÚ·îÚå¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢»à¤·¤Æ»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¡È»à¤ËÌá¤ê¡É¤ò»È¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢ÀäË¾¤Ë¹³¤¤¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡Ãø¼Ô¡¦Ä¹·îÃ£Ê¿»á¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÂçÄÍ¿¿°ìÏº»á¤Î¡ØMFÊ¸¸ËJ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2016Ç¯4·î¡Á9·î¡¢Âè2´ü¤¬2020Ç¯7·î¡Á9·î¡¢2021Ç¯1·î¡Á3·î¡¢Âè3´ü¤¬2024Ç¯10·î¡Á11·î¡¢2025Ç¯2·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè4´ü¤ÎINTRODUCTION
¡¡¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Î»àÆ®¤Ç¿É¤¯¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥¹¥Ð¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈË½¿©¡È¤Î¸¢Ç½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ²¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥à¡¢µ²±¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¯¥ë¥·¥å¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥ê¥¦¥¹¡£Èà¤é¤òµß¤¦¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸«ÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¸¼Ô¡Ù¥·¥ã¥¦¥é¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ï¸¼Ô¤Î½»¤Þ¤¦¡Ö¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹´Æ»ëÅã¡×¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¡Ø·õÀ»¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçº½Çù¡Ö¥¢¥¦¥°¥ê¥¢º½µÖ¡×¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄºÇ²Ì¤Æ¤ÎÅã¡£ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¼«Á³¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëËâ½Ã¡¢¤½¤·¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿¾¯Ç¯¤ÎÎ¹Ï©¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£