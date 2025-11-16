『おはよう朝日です』岩本計介アナ、突然発表…来年3月で卒業 宮根誠司アナ・浦川泰幸アナからバトン受け丸11年
ABCテレビ・岩本計介アナウンサーが16日、朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を来春卒業すると明らかにした。同日、万博記念公園で開催された『おは朝パーク2025〜あしたも元気でいってらっしゃい』のステージで発表。同番組就任から丸11年の節目となる、来年3月27日をもって卒業する。
【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子
11年間にわたりABCテレビの朝の顔として親しまれてきた岩本アナからの突然の発表に、会場に詰めかけた視聴者からは悲鳴に近いどよめきが起こり、ステージ上の共演者の中には涙する姿も見られた。
岩本アナは、宮根誠司アナ、浦川泰幸アナから、2015年3月に『おは朝』のバトンを受け継ぎ、これまでメインMCを務めてきた。
岩本アナウンサーの後任メインMCには、古川昌希アナの就任が決まった。
あわせて、岩本アナは、あわせて卒業までの約4ヶ月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」をぶちあげた。世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」。岩本アナの『おは朝』人生を締めくくる、雄大で壮絶な挑戦が始まる。
【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子
11年間にわたりABCテレビの朝の顔として親しまれてきた岩本アナからの突然の発表に、会場に詰めかけた視聴者からは悲鳴に近いどよめきが起こり、ステージ上の共演者の中には涙する姿も見られた。
岩本アナウンサーの後任メインMCには、古川昌希アナの就任が決まった。
あわせて、岩本アナは、あわせて卒業までの約4ヶ月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」をぶちあげた。世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」。岩本アナの『おは朝』人生を締めくくる、雄大で壮絶な挑戦が始まる。