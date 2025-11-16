久々にタイトルを獲得した日本人女子レスラーが歓喜のSNS更新。“言葉にせずとも”伝わる喜びの表情にファンも反応している。

【画像】「超一流の美しさ」日本人女子、“ベルト戴冠”歓喜の表情

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ベルトを腰に巻いてカメラ目線でポーズを決める自撮りショットを公開した。

同じ日本人女子スーパースターのアスカと“カブキ・ウォーリアーズ”として活動するカイリは日本時間11日に放送されたWWE「RAW」にて、王者シャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリス組を破り、通算3度目のWWE女子タッグ王座を奪取。

他タッグの介入が勝利の決め手となる“ヒールらしい”結末となったが、元同僚のイヨ・スカイらとの抗争では板挟みに苦しむなど、久々のベルト戴冠は決して平坦な道のりではなかったはず。写真の表情はクールでも、キャプションにはハートと笑顔の絵文字が並び、喜び溢れるものとなっていた。

ファンもそれを理解してか「本当に嬉しい」「あなたは私の輝く星」「愛、信仰、そして強さ！」「素晴らしい勝利。おめでとうキャプテン！」「超一流の美しさ。アメージング。ゴージャス」などと歓喜のコメントで埋め尽くされていた。

それでも、現在の女子タッグ戦線は抗争中のイヨ＆リア・リプリー組を筆頭に曲者たちが跋扈する状態。さらに次のプレミアムライブイベント（PLE）は5人1組の団体戦で行われる「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」となることから、日本人女子たちが中心となり更なる“カオス”な展開となることは間違いない。

