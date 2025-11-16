マンチェスター・シティでプレイするオランダ代表MFタイアニ・ラインデルスは今も変わらぬACミラン愛を明かした。伊『calciomercato.com』が報じている。



ラインデルスは2023夏にAZからミランへ移籍。23-24シーズンは公式戦50試合で4ゴール4アシストを記録し、加入1年目から絶対的存在として君臨。そして昨シーズンは得点力が開花。公式戦54試合で15ゴール5アシストと素晴らしい数字を残している。





そんなラインデルスは今夏5500万ユーロと言われる移籍金でシティへ移籍を果たしが、古巣への思いは変わっていないようで、代表ウィーク明けにインテルとのミラノダービーに挑むミランへ次のようなエールを送った。「ダービーは必ず見る。間違いない。そしてミランを応援するよ。彼らは今、本当に良いプレイをしている。ダービーは明らかに厳しい試合になるだろう。実際、『ダービー・デッラ・マドンニーナ』（通称ミラノダービー）は厳しい試合だけど、ミランが勝ち点3を獲得できると確信している」また同選手は現在首位インテルと2ポイント差で3位につけているミランのスクデットへの期待も語った。「ミランにスクデット？今年は優勝の可能性がある。彼らは素晴らしい仕事をしている。ミランの歴史上2つ目の星が早く誕生することを心から願っている」セリエAでは10回のリーグ優勝でエンブレムの上に星をつけることができるが、ミランは現在19回。今シーズンのミランなら2つ目の星をつけることができるとラインデルスは期待しているようだ。