ガーナ戦“出場なし”の遠藤航に英メディアが警鐘　クラブへの影響も指摘「代表戦を前提に計算してきた」

遠藤はボリビア戦での出場に意欲を燃やしている(C)getty Images

11月14日、森保一監督率いる日本代表は国際親善試合でガーナ代表と対戦し、2-0で勝利した。今回の11月シリーズでは、故障から復帰した遠藤航がおよそ2か月ぶりに招集されている。若手選手の活躍が目立ったガーナ戦では遠藤の出場が無く、その起用法から様々な声が上がった。

遠藤は今季も所属のリバプールで控えに回る立場となっており、ここまでリーグ戦でのプレータイム合計は40分未満にとどまる。10月には右太腿を痛め、クラブと代表、それぞれで戦列を離れていた。ワールドカップイヤーとなる今季だが、開幕から満足に実戦でのプレー機会が得られない状況が続いている。

今回の代表招集でも初戦でベンチから戦況を見守った32歳に対し、リバプール専門サイト『THIS IS ANFIELD』では、「現在の日本代表メンバーの中で、もはや確実な先発とは見なされていないようだ」などと分析している。

ガーナ戦後に配信された記事の中で、同メディアは守備的MFで先発フル出場した佐野海舟のプレーを絶賛しながら、「日本代表でのスタメン候補の地位を確立している」と評価。その上で、同じポジションでレギュラーを担ってきた遠藤のチーム内における立ち位置について、「序列が下がりつつある」と見込んでいる。