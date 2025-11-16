タレントの梅宮アンナが１６日、大阪市内で行われたＭＢＳがんキャンペーン「ちゃやまちキャンサーフォーラム ２０２５」に登場。夫でアートディレクターの世継恭規さんも客席で見守る中、ピンクブロンドのウィッグを着用しステージへ上がった。

昨年８月に乳がんを公表し、１１月には右胸全摘手術を受けた梅宮。抗がん剤治療と放射線治療を終え、現在は定期的な通院と、ホルモン剤と飲む抗がん剤の投薬治療を続けており「具合が悪いとか、すごく汗をかくとか、すごい欝になるとか、そういうことがまったくない。すこぶる元気です」と、笑顔を見せた。

治療に関しては自身の意志で標準治療を選択し、「病院が提示している治療以外は一切やらない、一切口にしない」と決断。がん公表後、梅宮の事務所には、がんに効くとされるサプリメントなどが大量に届いたというが、それらを口にすることはなかったという。

一方で医師からは「好きなものを食べて、好きなことをしてください」と言われたといい、「本当に好きなもの食べましたし、ラーメンもいっぱい食べました。抗がん剤で気持ち悪かったんですけど、治療期間中に食欲が失せることはなくて、１５キロ太ったんです」と明かす。「がんってやせちゃうってイメージがありましたけど、私の場合は真逆で、これも抗がん剤に打ち勝てた要因の一つではないかと思います」と、語った。