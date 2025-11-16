伝説の甘味処の看板商品がカムバック！ ギフトの達人が選んだ、最新手みやげ5品

賢者が選ぶ、いま贈りたい美味なるギフト。ギフトの達人、真野知子さんが、大事な人に贈りたい最新手みやげ5選をセレクトの心得とともに教えてくれました。

開けた瞬間、心もほどける華やかオリエンタルギフト

ギフトの達人、真野知子さんが選んでくれたのは「心華やぐオリエンタルギフト」。年末年始、さまざまな人たちと囲むテーブルをイメージした、和や中華のバラエティ豊かなおいしさを厳選。

「箱を開けた時にうれしくなる見目麗しい品や、思い出の味。年末年始など親しい人とのだんらんの時に盛り上がること間違いなしの5品を選びました」

季節感やTPOへの心配りも真野さん流ギフトのエッセンス。

「食材やパッケージから季節の移ろいがわかるもの。また女子同士で盛り上がるなら今を感じるルックスを、そして目上の方へ贈るものなら品を感じるものを…と、相手を思い浮かべて迷うひとときも手みやげの醍醐味です」

【SISIRI（シシリ）】雪景糖（せっけいとう）

雪景糖 1箱（13.5×13.5cm）\4,698

北海道の雪景色を想う、清冽かつ現代的な干菓子

北海道の風景を映し出す和菓子店による美しい干菓子。「ラベンダーや薄荷など北海道らしさのある味わいと、北の大地に広がる雪原を映し出したような情緒があるので、この季節のギフトにもぴったりです」。小サイズもあり。

Information

東京都渋谷区恵比寿3-38-25-1F TEL. なし 10:00〜17:00 土・日・祝日のみ営業

Webで購入可

【YAUMAY（ヤウメイ）】シグネチャーBOX

シグネチャーBOX 2人前\12,800

点心のファインダイニングが誇る味を一箱に

丸の内で人気の点心レストランがテイクアウトを開始。「なかでもこの人気メニューの詰め合わせが味のバリエーション豊かで目にも楽しい。年末年始の集いの場におすすめです」。ハニーローストチャーシュウに蝦夷鹿肉のパイ包み、点心各種など12種の自慢の味が揃う。4人前もあり。

Information

東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエアビル2F TEL. 03-6269-9818 11:00〜22:00 無休 Webで予約可

【紀の善 神楽坂】抹茶ババロア

抹茶ババロア \900

伝説の甘味処の看板商品が変わらぬ味でカムバック！

惜しまれつつ閉店した甘味処が7月、元店舗のご近所に再び開店。看板の抹茶ババロアは、ババロアのほろ苦さに軽やかなホイップと自家製粒あんが甘みを添える、あの味。「25年以上腕を振るった職人による変わらぬ味は、往年のファンには懐かしく、若い人には新鮮なおいしさ」

Information

東京都新宿区神楽坂2-12-15 さわやビル1F TEL. 03-6630-3921 11:00〜19:00 無休

【いったつみとらどう】椰子の白羊羹

椰子の白羊羹 1箱（5本入り）\3,888

噂のお菓子ブランドが手がける実店舗限定、椰子のミニ羊羹

神楽坂の和食店『石かわ』と『虎白』による手みやげ・お取り寄せの店『いったつみとらどう』が、羽田空港に待望の実店舗をオープン。同店限定の一つがこのミニ羊羹。「ほのかにココナッツが香る羊羹は新感覚。ミシュランスターシェフたちによる秀逸な味わいです」

Information

東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2F「HANEDA STAR ＆ LUXE」内 TEL. なし 6:00〜20:00 無休

【ototojet（オトトジェット）】寒鯛と車海老の雪月花鍋

寒鯛と車海老の雪月花鍋 2人前\15,000

目と舌で季節を味わう、華やかな京の鍋セット

花のように“魚を生ける”をテーマにした美しい魚料理。「京都を訪れる時にお弁当を注文することが多いお店ですが、贈り物なら季節の鍋セットを」。寒さ深まる今は寒鯛と車海老の鍋。まずは鯛のあらと煎り酒のだし汁を楽しみ、白味噌を加えて…2つの味を堪能したい。

Information

住所非公開 Webで購入可。店頭での受け渡しはインスタグラム（@ototojet.menu）のDMから。

真野知子

ギフトコンシェルジュ。日常的でさりげない手みやげからハレの日の品格あふれるギフトまで、TPOに合わせた一品をセレクト。ブランドプロデュースも手掛けている。著書に『大切な日のためのギフト・マニュアル』（マーブルブックス）。