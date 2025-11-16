着やすくて、安全。親子で楽しめる、動きやすさと安心を両立した一枚【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場中‼
後ろ姿にもロゴの存在感。毎日着たくなる、あたたかスウェット【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、コットンとポリエステルを混紡した厚手の裏起毛スウェット地を使用し、肌寒い季節にも暖かく着られる一枚。
フロントには、斜めからも差し込みやすく、一定以上の負荷がかかると自動で外れる「Quick Freeファスナー」を採用。子どもでも扱いやすく、安全性にも配慮した設計となっている。
フードには立体刺繍で大きくロゴをあしらい、後ろ姿にもアクセントを添える。左胸のロゴ刺繍や記名ラベル付きの仕様も、日常使いにうれしいポイント。
親子でお揃いのコーディネートが楽しめる、大人と共通のデザインで展開されているアイテムだ。
