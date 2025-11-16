ＤｅＮＡ・小園健太投手（２２）が１６日、神奈川・横須賀市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、６９０万円から３０万減の６６０万円でサインした。（金額は推定）

２０２１年度ドラフト１位の小園は、高卒４年目の今季、７月３日の中日戦（横浜スタジアム）で待望のプロ初勝利をマーク。しかしその後、２軍調整中に上半身のコンディション不良に見舞われ、１軍登板は１試合のみに終わった。

小園は「１軍で投げた後くらいから上半身の違和感が少し出てきて、試合でバッターを押せるイメージはついているんですけど、そこに体が付いてこなかった部分があって」と振り返り、「１軍のああいう舞台で、緊張ももちろんありましたし、普段よりも無駄な力を使って投げたところもあったと思う。（初勝利後に）ファームに帰ってきて、（投球）フォームが崩れたのも原因だったかなと思う」と自分なりに分析。

現在もリハビリは続いているが、今オフの取り組みについて「長いシーズンに耐えられる体ではなかったと思う。筋力をアップするのも心がけながら、体の柔軟性であったりケアへの意識をもう少し高めて、トレーニングをやっていきたい」と話した。

来季はプロ５年目となり、同学年の大卒選手が入団してくる。「やっぱり同級生には負けたくないっていう思いは人一倍ある」と強い気持ちを口にし、「来年は外国人、ケイであったりジャクソンであったりとか、まだ（去就が）分からないですけど、抜けるかもしれないので、自分としてはやっぱり若手がもっと食い込んでいくようになっていかないといけない。自分がイニングをいっぱい投げるんだっていう気持ちで先発ローテーションを狙っていきたい」と意気込んだ。