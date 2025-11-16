女優の美波（39）が16日までに、インスタグラムを更新。第1子の誕生を報告した。

美波は「新しい命が宿り、誕生しました」と報告。そして「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と思いをつづった。

続けて「この子の人生は、季節の移ろいのように、一瞬一瞬を大切に慈しむ願いを込めて。季“トキ”の誕生です」と、名前を公表した。

そして「生まれてまもない日々、その笑顔と存在が心を癒し、優しい感情の中で日々を過ごしています。2025年11月9日、『Toki Félix（トキ・フェリックス）』を出産いたしましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。

美波はフランス人の父、日本人の母を持ち、00年「稲川淳二の呪界」で映画デビュー。映画「バトル・ロワイアル」「デトロイト・メタル・シティ」「岸辺露伴ルーヴルへ行く」などに出演。20年、ジョニー・デップ主演の映画『MINAMATA−ミナマタ−』にメインキャストとして出演している。