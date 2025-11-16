現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。65歳になったら、また年金の手続きが必要ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらっている方が65歳になったときの年金手続きについてです。
このはがきに、住所や氏名、生年月日など必要事項を記入して返送することで、65歳からの老齢基礎・厚生年金を受給することができます。はがきを記入し、提出期限の誕生月の末日（1日生まれは誕生月の前月末）までに返送しましょう。はがき返送の提出期限に遅れると、老齢基礎・厚生年金が一時差し止められてしまいます。
もし65歳の誕生日の2週間ほど前になっても、はがきが届かない場合は、ねんきんダイヤルに電話で問い合わせてみましょう。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
Q：現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しています。65歳になったら、また年金の手続きが必要ですか？「来月65歳になる私は、現在、特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、65歳になったらまた年金手続きが必要でしょうか」（心配な私さん）
A：65歳の誕生日の少し前に、日本年金機構から請求はがきが送付されます。はがきを返送すれば請求手続きが完了します相談者「心配な私」さんは、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのこと。特別支給の老齢厚生年金を受給していても、また年金の手続きが必要です。その場合、65歳の誕生日の約2、3週間前に、日本年金機構から、年金を請求するためのはがき「年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）」が届きます。
