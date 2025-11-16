台湾メディアの中時新聞網は16日、「日本の飲食店でも料理シェアは不可なのか」とする記事を掲載した。

記事によると、イタリアのレストランのオーナーがこのほど、ピザを5枚注文して16人でシェアした台湾人観光客グループをインターネット上で批判するということがあった。これについて、台湾で「日本旅行の達人」として知られる林氏璧氏はフェイスブックへの投稿で、日本の飲食店でのケースについて解説した。

同氏は、「日本の飲食店でも一人一品注文するのが暗黙のルールだ」とした上で、福岡のラーメン店を訪れたある台湾人観光客グループが子どもの入店を断られたため、店内に入れない子どもの面倒を交代で見ようと大人6人で3杯のラーメンをシェアしようとして店側とトラブルになった事例を紹介した。

同氏は、「料理をシェアしてもいいか店側に尋ねることさえ失礼に当たる」との極端な声もあることについては、「（店側に尋ねるのは）個人的には問題ないと思う。大事なのは店側と十分なコミュニケーションを取ることだ」とし、「礼儀正しく振る舞うことを忘れないようにして、日本の友人に良い印象を与えられるようにしよう」と呼び掛けた。（翻訳・編集/柳川）