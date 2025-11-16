サービスが充実していると思う「日本の航空会社」ランキング！ 2位「日本航空（JAL）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「航空会社に関するアンケート」を実施しました。
その中から、サービスが充実していると思う「日本の航空会社」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『細かいところまで気が利いてる』『安心感が段違い』の2本柱が強い。座席や機内サービスの質が高くて"ストレスが少ない"」（50代男性／東京都）、「フルサービスエアラインである事と、子ども向けのおもちゃや機内食サービスも充実しているので」（30代女性／その他）、「JALに乗って不便だと感じた事がない事と、降りる時にお菓子をくれてなんだかとても嬉しかった思い出があり選びました」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。

※回答者からのコメントは原文ママです
回答者からは「以前、こどもが泣き止まないときCAがすぐにきて絵本やジュースをもってきてくれました」（40代男性／鹿児島県）、「無料のドリンクサービスも充実しており、イヤホンなども無料で配られるから」（50代男性／兵庫県）、「電車の遅延で飛行機に乗り遅れたときに、柔軟に対応してくれた」（40代女性／神奈川県）、「搭乗口変更などのお知らせがSMSで届くのがとてもありがたい」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：日本航空（JAL）／154票日本航空（JAL）は、日本のナショナルフラッグキャリアとして、その歴史と信頼性から高い評価を獲得しました。特に、きめ細やかな機内サービス、長距離国際線での座席の快適さ、そして上級会員向けの空港ラウンジの質の高さが支持を集める要因となっています。近年は、最新鋭の機材導入や環境に配慮した取り組みにも積極的で、サービスの継続的な向上に努めており、こうした企業姿勢が多くの回答者から票を集めました。
1位：全日空（ANA）／155票全日空（ANA）は、きめ細やかなサービスと高い安全性で、国内外から広く知られている航空会社です。中でも、機内食のクオリティーと客室乗務員の親身で丁寧な接客は、ANAの大きなセールスポイント。また、ビジネスクラスやファーストクラスの画期的なシートデザインは、長時間フライトを快適に過ごせる工夫がされています。今回の調査では、わずか1票差で2位にランクイン。これは安心感と快適性を高度に融合させたサービスが、多くの回答者から好感を得た結果ではないでしょうか。
回答者からは「以前、こどもが泣き止まないときCAがすぐにきて絵本やジュースをもってきてくれました」（40代男性／鹿児島県）、「無料のドリンクサービスも充実しており、イヤホンなども無料で配られるから」（50代男性／兵庫県）、「電車の遅延で飛行機に乗り遅れたときに、柔軟に対応してくれた」（40代女性／神奈川県）、「搭乗口変更などのお知らせがSMSで届くのがとてもありがたい」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)