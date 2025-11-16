【山梨県の人気スーパー銭湯】「みはらしの丘 みたまの湯」は絶景露天風呂が魅力！ 日本一の景色を楽しんで
若い男性を中心に、高い人気を誇るサウナ。大人気のサウナ目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナを紹介します。今回紹介するのは、山梨県で人気の施設「みはらしの丘 みたまの湯」です。
※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
【アクセス＆料金】「みはらしの丘 みたまの湯」の詳細情報
「温泉総選挙 絶景部門」で4年連続日本一に輝いた、天然温泉の絶景露天風呂が最大の魅力。標高370mの高台に位置する浴槽からは、南アルプスや八ヶ岳の山々、そして甲府盆地の大パノラマを一望できます。
さらに、地元の食材を活かした郷土料理を提供する食事処も人気です。
「何と言っても露天風呂からみる甲府盆地の町並みを見下ろせる景観が素晴らしい！」
「外気浴用の椅子が結構あるのがとても良い」
「休憩室もとても広く、ここもまた景色が最高です」
所在地：山梨県西八代郡市川三郷町大塚2608番地
アクセス：中央自動車道 甲府南ICより約25分、または増穂ICより約20分
▼料金
※料金は全て税込です。大人 (中学生以上)：850円
小学生：500円
小学生未満：無料
(文:All About ニュース お買いもの部)
「みはらしの丘 みたまの湯」は絶景露天風呂が最大の魅力
「みはらしの丘 みたまの湯」の口コミは？「みはらしの丘 みたまの湯」には、以下のような口コミが寄せられています。
アクセス・料金情報▼アクセス
▼料金
(文:All About ニュース お買いもの部)