¡¡Âè56²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤Ï16Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂç³ØÀ¸¤ÎÉô2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤¬7-2¤ÇÌÀ¼£Âç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÇ®Àï¤Ç¡È¼çÌò¡É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ©Ì¿´ÛÂç¤Î3Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¢ÍÇÏ²Àµ×Åê¼ê¡£2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢6²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿21ºÐ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤Ê¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²½¤±Êª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4²óÅÓÃæ¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤ÇÍÇÏ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢5²ó°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤Åêµå¤Ç¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡È¥¼¥í¡É¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¹×¸¥¡£1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹â¤¤¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î»°¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ÎÁö¼Ô¤òÊÖ¤·¤¿¡£10²ó¤ËÂÇÀþ¤¬5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢ÌÀ¼£ÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Àï¤Ç¤Ï6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡õ10¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£´ØÂç¡¦»³¸ý¹â»Ö»á¤ÎÂç²ñµÏ¿¡Ö8¡×¤ò¾å²ó¤ëÏ¢Â³»°¿¶¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆü¤âÀ¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢6Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¹¥Åê¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ïºàº¸ÏÓ¤ÎÌöÆ°¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÍÇÏ¤¯¤ó¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤°¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ®¤ì¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö°ìÊý¡¢12µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÈÁèÃ¥Àï¡É¤âÈ¯À¸¡£¡Ö¤â¤¦º£¤«¤é¤Ç¤â1°Ì¸ø¸À¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¶¥¹ç¥É¥é1´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤ØÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÍèÇ¯ÃæÆü¤Ë¤¼¤Ò¤È¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÇÏ¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤«¤éÎ©Ì¿´ÛÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£º£Ç¯¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë¤âÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤ÇÂ³¤¯²÷Åê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤âÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë