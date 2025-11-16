渋谷で『果てしなきスカーレット』テーマカフェ開催！ 作品の世界観を体感できるメニュー＆グッズ展開
細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』のテーマカフェ「果てしなきスカーレット ＆ Memorial Cafe」が、11月21日（金）〜12月21日（日）の期間、東京・渋谷にある「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」で開催される。
【写真】スカーレットの涙をイメージ！ フォトジェニックなメニュー一覧
■過去作をイメージしたメニューも用意
今回『果てしなきスカーレット』の公開を記念して開催される「果てしなきスカーレット ＆ Memorial Cafe」は、“食”を通じて映画の世界観を体感できるテーマカフェ。
カフェには、スカーレットの憎しみや葛藤をイメージしたパスタ「果てしなきスカーレット それは果てしなき復讐の旅」や、スカーレットが大粒の涙を流すシーンを再現したパフェ「果てしなきスカーレット 愛を知りたい。」など、作品の余韻に浸りながら楽しめる料理が並ぶ。
また、スペシャル企画として、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』、『竜とそばかすの姫』の作中のシーンやキャラクターをイメージした彩り豊かでフォトジェニックなメニューが展開される。
さらに、カフェ利用特典やオリジナルグッズも用意。グッズには細田監督作品の数々がデザインされた「スクエア缶マグネット」や「ステッカー」、「アクリルスタンドコースター」、「クリアファイル2枚セット」、「スクエアボトル」がそろう。
【写真】スカーレットの涙をイメージ！ フォトジェニックなメニュー一覧
■過去作をイメージしたメニューも用意
今回『果てしなきスカーレット』の公開を記念して開催される「果てしなきスカーレット ＆ Memorial Cafe」は、“食”を通じて映画の世界観を体感できるテーマカフェ。
また、スペシャル企画として、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』、『竜とそばかすの姫』の作中のシーンやキャラクターをイメージした彩り豊かでフォトジェニックなメニューが展開される。
さらに、カフェ利用特典やオリジナルグッズも用意。グッズには細田監督作品の数々がデザインされた「スクエア缶マグネット」や「ステッカー」、「アクリルスタンドコースター」、「クリアファイル2枚セット」、「スクエアボトル」がそろう。