ソフトバンクの宇野真仁朗内野手（19）が16日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸500万円でサインした。（金額は推定）

早実高からドラフト4位で今季入団。ウエスタン・リーグで10試合で打率3割9分1厘をマークも、7月に右肘関節内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）をし、9月にも左手首を手術。現状はリハビリが続いており「ほとんどが怪我でプレーしてる期間も短かった。あまり思い通りにいくシーズンではなかったけど、ここに来て良かったなと思える1年ではありました」と振り返った。

来春以降に競技復帰できる見込み。「筑後に1年間いて、3ケタの番号を背負ってる方々と一緒に野球することが多かった。その厳しさというか、本当に必死に皆さんやっている。自分が2桁背負ってるということは、1軍で活躍しなきゃいけないと思う。来年も2桁（番号）を背負わせてもらえるのであれば、1軍でやってもらわなきゃ困るということだと思うので、本当に必死にやっていくしかないかなと思います」と長期間のリハビリが続く中でも支配下契約を結んだ球団へ感謝を伝えた。