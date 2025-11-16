·§ËÜ¡¦¿ÍµÈ»Ô¤ÇSL¤ÎÆ°ÂÖÅ¸¼¨»Ï¤Þ¤ë¡¡¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿Íº»Ñ¤ËÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó´¿À¼
¡¡JRÈî»§Àþ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡ÖSL¿ÍµÈ¡×¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊSL¡Ë¤Î¡Ö58654¹æµ¡¡×¤òµ°Æ»¾å¤ÇÁö¤é¤»¤ëÆ°ÂÖÅ¸¼¨¤¬16Æü¡¢·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»Ô¤ÎJR¿ÍµÈ±ØÁ°¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£±ì¤òÅÇ¤¡¢µ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍº»Ñ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£»Ô¤Ïº£¸å¡¢¤Û¤ÜËè·îÆ°¤«¤¹Í½Äê¡£
¡¡SL¤Ï1922Ç¯À½¡£ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·¿¼°¤Ç¡¢2009Ç¯¤«¤éSL¿ÍµÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£20Ç¯7·î¤Î·§ËÜ¹ë±«¤ÇÈî»§Àþ¤¬°ìÉôÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¼¯»ùÅçÀþ¤ÎÄ»À´¡Ý·§ËÜ´Ö¤Ç±¿¹Ô¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç±Ä¶È±¿Å¾¤¹¤ëºÇ¸Å¤ÎSL¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡JR¶å½£¤Ï¿ÍµÈ»Ô¤ËÌµ½þ¾ùÅÏ¤·¡¢»Ô¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é¿ÍµÈ±ØÁ°¤ÇÅ¸¼¨¡£´Ñ¸÷¿¶¶½¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î°ì½õ¤Ë¤È¡¢¾øµ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Î°µ½Ì¶õµ¤¤ÇÆ°¤«¤¹Æ°ÂÖÅ¸¼¨¤ò·×²è¤·¡¢Å¸¼¨¾ì½ê¤Îµ°Æ»¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤É½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥Ã¡×¤Èµ¥Å«¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ìó20¥á¡¼¥È¥ë¤ò15ÉÃ¤Û¤ÉÁö¹Ô¡£7±ýÉü¤·¤¿¡£¸µSLµ¡´Ø»Î¤ÇÆ±»Ô¤ÎÎ©»³¾¡ÆÁ¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤Ï¡Ö¸Å¤¤Í§Ã£¤¬¤Þ¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£SL¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ°¤«¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÆü»þ¤Ï»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¾Íè¤ÏÂÎ¸³¾è¼Ö¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë