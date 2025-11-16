お笑い芸人・お見送り芸人しんいちさんが自身のインスタグラムを更新。新たにオフロードバイク「CRM250AR」を購入したことを報告しました。



【写真を見る】【 お見送り芸人しんいち 】 新たにオフロードバイク「CRM250AR」購入 「オフ車、2台持ちです」





しんいちさんは、「CRM250AR買いました！！！」と喜びを表現。赤と白を基調としたホンダのオフロードバイクです。







投稿された写真では、しんいちさんが白と赤のバイクに寄りかかりながら笑顔でポーズを取る様子が写っています。







また、「オフ車、2台持ちです」とコメントしており、これが2台目のオフロードバイクであることも明かしています。







しんいちさんは以前、「僕のXR250どう？」と書き出し、「オフロード車が好きやねん！！！」と愛車のホンダ「XR250」の写真を添えて投稿していました。









投稿では、このバイクに関する動画が近日中に公開されることも予告されており、「近々、動画上がります！！！」とファンへの期待を高めています。







この投稿に「ガチ渋い」「いいねー！バイクもしんいちさんもめちゃカッコイイ！」「オフ車は格好良いです」「カッコいい お似合いです」「しんちゃん 似合ってるよ」などの声が寄せられています。









お見送り芸人しんいちさんは、2022年に、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇さんから、新車で約2000万円する、高級外車【BMW i8】を譲り受けた事を明かしています。



【担当：芸能情報ステーション】