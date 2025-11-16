【ベレン＝鬼頭朋子】ブラジル北部ベレンで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で、国際協力機構（ＪＩＣＡ）は、ブラジル政府が強化するアマゾンの熱帯雨林保全に協力する新プロジェクトを発表した。

発表によると、ＪＩＣＡなどは来夏から、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が運用する最新鋭の人工衛星「だいち４号」が捉えたアマゾンの森林伐採の情報をブラジルに提供する。違法伐採の取り締まりを担うブラジル環境・再生可能天然資源院（ＩＢＡＭＡ）は、情報に基づいて摘発を強化する。ＪＡＸＡの研究者らは、１度荒廃した森林の再生状況を宇宙から把握する新技術の開発にも取り組む。

ＪＩＣＡの伊藤晃之・地球環境部長は「アマゾンの保全は生物多様性の保全にもつながる。ブラジルの政府や研究者、地域コミュニティーなどと連携していきたい」と述べた。

アマゾンは世界最大の熱帯雨林で、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大量に吸収する。だが、牧場開発などを目的とした違法伐採の横行で、森林面積は年々減少している。違法伐採の取り締まりを強化するブラジル政府からの要望を受け、外務省が対応を検討していた。ＩＢＡＭＡのロドリゴ・アゴスティーノ総裁は「森林保全のために日本の貢献は非常に重要だ。新技術を用いて、共に成果を上げていきたい」と話した。