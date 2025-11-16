2大会ぶり金メダルへ「デフバレーボール」日本代表がイタリアと対戦…第1セット落とすも初戦を逆転勝利！双子の梅本姉妹が躍動

15日に開幕した、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。

バレーボールでは、2大会ぶりの金メダルを狙う女子日本代表がイタリアと対戦し、双子の梅本姉妹が躍動しました。

試合前の練習で、選手たちは手話でコミュニケーションをとっていました。

チームを引っ張るのは、双子の梅本姉妹。

姉でキャプテンの綾也華選手と妹の沙也華選手です。

日本は金メダリストとして臨んだ2022年の前回大会、選手団に新型コロナ陽性者が出たため、途中棄権しました。

2大会ぶりの金メダルへ、梅本姉妹が魅せました。

妹の沙也華選手が上げたトスを姉の綾也華選手がスパイク。

“双子のホットライン”から最後はクロスへと打ち抜き、日本に流れを引き寄せました。

さらに今度は妹の沙也華選手が強烈なアタック。

第1セットこそ落とした日本ですが、その後は3セットを連取し、初戦を逆転勝利で飾りました。

双子姉妹の姉・梅本綾也華主将：

たくさんの応援が本当に力になります。皆さんの応援を自分たちの力に変えて、日本らしいプレーができるよう、また皆さんに“恩返し”ができるように頑張ります。