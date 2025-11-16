日テレNEWS NNN

■全国の17日（月）の天気

低気圧が急速に発達しながら北海道の北へ進み、北日本から西日本を寒冷前線が通過するでしょう。前線の通過後は、冬型の気圧配置となって、この時期としては強い寒気が流れ込みそうです。日本海側では雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

また、北海道では午後は雪になり、東北でも夕方以降は雪に変わる所がありそうです。北海道や東北では30〜35メートルの最大瞬間風速が予想され、ふぶく所もあるでしょう。交通障害などに注意が必要です。西・東日本の太平洋側や九州は、晴れる所が多いでしょう。

朝の気温は16日と同じくらいか高く、北日本の冷え込みは緩みそうです。最高気温は、東北南部から西で20℃前後まで上がるでしょう。東北北部や北海道でも10℃以上の所がありますが、寒気が流れ込むため昼前には気温が急激に下がりそうです。午後は朝より寒くなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　 3℃（＋3　11月上旬）
仙台　　　 6℃（＋1　平年並み）
新潟　　　 7℃（＋3　平年並み）
東京都心　10℃（＋1　11月上旬）
名古屋　　 8℃（±0　平年並み）
大阪　　　11℃（＋2　平年並み）
広島　　　11℃（＋1　11月上旬）
高知　　　13℃（＋2　10月下旬）
福岡　　　11℃（＋1　平年並み）
鹿児島　　14℃（＋1　11月上旬）
那覇　　　24℃（＋1　10月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　 7℃（-3　11月下旬）
仙台　　　20℃（＋6　10月中旬）
新潟　　　19℃（＋2　10月下旬）
東京都心　21℃（＋3　10月下旬）
名古屋　　20℃（±0　11月上旬）
大阪　　　20℃（-1　11月上旬）
広島　　　21℃（＋1　10月下旬）
高知　　　24℃（＋2　10月下旬）
福岡　　　20℃（-2　11月上旬）
鹿児島　　23℃（-1　11月上旬）
那覇　　　27℃（-1　10月下旬）

■週間予報

18日から19日は、冬型の気圧配置となって、寒気が強まるでしょう。北海道から山陰にかけて、日本海側は広く雪や雨が降り、中国地方の山地でも雪の積もる所がありそうです。車は冬用タイヤに履き替えたりチェーンを用意したりするなど、十分注意が必要です。

20日から22日にかけても、北日本の日本海側や北陸では、雨や雪の降る日が多いでしょう。太平洋側は、晴れて空気の乾燥が進みそうです。気温は18日から19日にかけて全国的に低く、各地で師走並みの寒さになるでしょう。

週の後半にかけて、朝晩の冷え込みも一段と強まりそうです。寒さ対策をしっかりとしてお過ごし下さい。