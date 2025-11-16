■全国の17日（月）の天気

低気圧が急速に発達しながら北海道の北へ進み、北日本から西日本を寒冷前線が通過するでしょう。前線の通過後は、冬型の気圧配置となって、この時期としては強い寒気が流れ込みそうです。日本海側では雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

また、北海道では午後は雪になり、東北でも夕方以降は雪に変わる所がありそうです。北海道や東北では30〜35メートルの最大瞬間風速が予想され、ふぶく所もあるでしょう。交通障害などに注意が必要です。西・東日本の太平洋側や九州は、晴れる所が多いでしょう。

朝の気温は16日と同じくらいか高く、北日本の冷え込みは緩みそうです。最高気温は、東北南部から西で20℃前後まで上がるでしょう。東北北部や北海道でも10℃以上の所がありますが、寒気が流れ込むため昼前には気温が急激に下がりそうです。午後は朝より寒くなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（＋3 11月上旬）

仙台 6℃（＋1 平年並み）

新潟 7℃（＋3 平年並み）

東京都心 10℃（＋1 11月上旬）

名古屋 8℃（±0 平年並み）

大阪 11℃（＋2 平年並み）

広島 11℃（＋1 11月上旬）

高知 13℃（＋2 10月下旬）

福岡 11℃（＋1 平年並み）

鹿児島 14℃（＋1 11月上旬）

那覇 24℃（＋1 10月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 7℃（-3 11月下旬）

仙台 20℃（＋6 10月中旬）

新潟 19℃（＋2 10月下旬）

東京都心 21℃（＋3 10月下旬）

名古屋 20℃（±0 11月上旬）

大阪 20℃（-1 11月上旬）

広島 21℃（＋1 10月下旬）

高知 24℃（＋2 10月下旬）

福岡 20℃（-2 11月上旬）

鹿児島 23℃（-1 11月上旬）

那覇 27℃（-1 10月下旬）

■週間予報

18日から19日は、冬型の気圧配置となって、寒気が強まるでしょう。北海道から山陰にかけて、日本海側は広く雪や雨が降り、中国地方の山地でも雪の積もる所がありそうです。車は冬用タイヤに履き替えたりチェーンを用意したりするなど、十分注意が必要です。

20日から22日にかけても、北日本の日本海側や北陸では、雨や雪の降る日が多いでしょう。太平洋側は、晴れて空気の乾燥が進みそうです。気温は18日から19日にかけて全国的に低く、各地で師走並みの寒さになるでしょう。

週の後半にかけて、朝晩の冷え込みも一段と強まりそうです。寒さ対策をしっかりとしてお過ごし下さい。