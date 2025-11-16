KAZ（GENERATIONS/数原龍友）、浜田雅功＆槇原敬之の「チキンライス」をカバー
GENERATIONSのボーカリスト・数原龍友のソロプロジェクトKAZが、ニューシングル「チキンライス」を配信限定で11月24日にリリースすることが発表された。
「チキンライス」は、2004年にリリースされた浜田雅功と槇原敬之が歌うクリスマスソング。これまで番組等で共演し交流を深めてきた浜田雅功に、数原龍友自身からカバーを相談したという。
KAZは「日本を代表するクリスマスソングの1曲。冬になると聴きたくなって歌いたいなと思って浜田雅功さんにご相談して、カバーが実現しました。愛され続ける曲はいつまでも変わらないですし、冬になると聴きたくなる日本の一曲を残し続けていけたらと思います」とコメントしている。
楽曲のジャケット写真は、KAZの母校である、兵庫県尼崎市立「浜田小学校」で撮影された。
■KAZ NEW DIGITAL SINGLE「チキンライス」
2025.11.24 リリース
■ドキュメンタリー映画「GENERATIONS：The Documentary」
東京：ユナイテッド・シネマ豊洲
大阪：大阪ステーションシティシネマ
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
福岡：ユナイテッド・シネマキャナルシティ13
※11/21(金)公開初日は上映劇場にて18:00一斉公開
■GENERATIONS NEW ALBUM「6IX PIECE」
2025.12.17 Release
Teaser Movie：https://youtu.be/cXWa4ddZOnI
予約：https://generations.lnk.to/6ixpiece_pkg
■＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞
2025/9/21(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館
2025/9/27(土) 28(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館
2025/10/1(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2025/10/18(土)19(日) 静岡・エコパアリーナ
2025/10/28(火)29(水) 大阪・大阪城ホール
2025/11/15(土)16(日) 三重・三重県営サンアリーナ
2025/12/6(土) 7(日) 福井・サンドーム福井
2025/12/17(水)18(木) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ
