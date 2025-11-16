11月14日(金)から3日間にわたり韓国で開催されているJ-POPフェス＜WONDERLIVET 2025＞。その2日目となる11月15日(土)にいきものがかりがヘッドライナーとして出演した。韓国でのパフォーマンスはグループ初となる。

当日はステージ上に吉岡聖恵と水野良樹が登場し、イントロの演奏がはじまると会場内から歓声が。いきものがかりの2人はリバイバルヒットで話題となった「コイスルオトメ」「気まぐれロマンティック」の2曲をパフォーマンスした。

MCで吉岡が「今日は、WONDER LIVETに出演できて光栄です！」と韓国語で挨拶。会場を盛り上げました。その後、「キミがいる」や代表曲の「ありがとう」を披露した。

MC中、水野が手カンペを取り出し韓国語で「アニメの主題歌として私たちの楽曲を知ってくださった方が多いと思います。今日はアニメの主題歌をたくさん用意しました。ぜひ一緒に口ずさんでください。」と言うと「ホタルノヒカリ」（テレビ東京系アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』オープニングテーマ）、「ハルウタ」（劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』主題歌）とアニメ主題歌として韓国でも人気の楽曲をパフォーマンスし、会場は盛り上がりを見せた。

その後、「じょいふる」のイントロがはじまると水野がタオルの振り方や「じょい」の合いの手をレクチャーする一幕も。インタルードのあと人気曲「ブルーバード」のパフォーマンスがはじまると会場のボルテージは一気に最高潮に。一部でモッシュが発生したり、会場中で大合唱となる様子を見て、吉岡は「想像以上の盛り上がりで本当に最高でした！」とMCで振り返った。

「また（韓国）来てもいいですか？」「みなさん、また会いましょう！」という二人のMCに続いて、吉岡が最後の曲「SAKURA」をタイトルコールすると会場から興奮の声があがった。最後にメジャーデビュー曲を披露するというはからいだ。曲後には観客と写真を撮影し、ステージを去ろうとすると観客から「アンコール」の大歓声がわいた。歓声に応え、いきものがかりは急遽「ブルーバード」をパフォーマンス。韓国での初パフォーマンスは大盛況のうちに幕を閉じた。

いきものがかりは今後、元日の「超ありがとう」デジタル配信リリース、初の主催フェスや全県ツアーの開催を控えている。

■セットリスト＜WONDERLIVET 2025＞

2025年11月15日 M1 コイスルオトメ

M2 気まぐれロマンティック

M3 キミがいる

M4 ありがとう

M5 ホタルノヒカリ

M6 ハルウタ

M7 ブルーバード

M8 じょいふる

M9 SAKURA

EN1 ブルーバード

◾️シングル「生きて、燦々」

2025年12月10日（水）発売

配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48

予約リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7 ・完全生産限定盤 CD+BD+付属品

品番：ESCL-6155〜6157

価格：\4,400（税込）

仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6158

価格：\1,650（税込）

仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ) ▼収録内容

【CD】

生きて、燦々

生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-

生きて、燦々 -instrumental- 【Blu-ray】

生きて、燦々 MUSIC VIDE

生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes

◾️「超ありがとう」 2026年1月1日（木）発売

詳細に関しては追って発表

◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

開場/開演：開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり（両日）、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci他

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

※各アーティストの出演日程は後日発表

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru

…他順次発表

©2025, LIVET & WANDEROCH All rights reserved.