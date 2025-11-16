11月17日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、元メジャーリーガーの五十嵐亮太、井口資仁、岡島秀樹、齋藤隆、マック鈴木と、ジャーナリスト・AKI猪瀬が登場。“大谷翔平ブーム”により注目が集まっているアメリカ・メジャーリーグの魅力に迫る！

現役時代、ワールドチャンピオンに貢献した井口、岡島は、ワールドチャンピオンのチームだけが得られるチャンピオンリングをスタジオで披露。井口はリングの価値の大きさをうかがわせる空港での出来事を明かし、岡島も「このリングをもらうためにみんな頑張る」と振り返る。

マイナーリーグからメジャーリーグに這い上がった鈴木は、父親に言われての渡米、最初は洗濯係だった？…など驚きのエピソードを語る。

齋藤は、日本人投手がメジャーリーグに渡ってから「100奪三振を取ったスピードが、3位が野茂英雄さん、2位が大谷翔平、そしてこの私が1位で取っております」と自身を紹介するも、五十嵐からツッコミが!?

トップクラスの選手が集うメジャーリーグで飛び出した衝撃プレー映像集も。好投手たちの剛速球には、日本球界最速の球速（当時）を出したことのある五十嵐すらも「埋もれちゃう感ある」と語るほど。

そんな五十嵐は日本球界にいた時期、メジャー移籍直前の松井秀喜に東京ドームでホームランを打たれた対決について当時の心境を詳しく振り返る。さらに自身のメジャーリーグ時代については、「肉離れ」を「ミートグッバイ」と説明したエピソードを明かす。

■夫人会での会話の中身は？家選びは？エピソード続々

今回はメジャーリーガーのプレー以外の面にも注目。メジャーリーグの夫人会については、岡島の奥様でフリーアナウンサーの栗原由佳さんから、夫である選手が大量失点したらどうする？普段の会話の話題は？…など貴重な証言が。さらにAKIがメジャーリーガーの奥様との出会いとその背景について解説する。

AKIは、メジャーリーガーの住宅事情や、引退後の生活をサポートする年金制度についても解説。家探しについては、五十嵐や井口が、自身が住んでいたエリアの選び方を明かす一幕も。

また、大谷翔平も言及したことがあるフィラデルフィア・フィリーズの本拠地グルメ「フィリー・チーズステーキ」をスタジオで一同が試食。元メジャーリーガーたちも「（スタジアムの味と）一緒です」「これですこれです！」と舌鼓！