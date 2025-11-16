11月14日、吉岡里帆がInstagramを更新。自身が出演するドラマ『ひらやすみ』（NHK）の撮影中のオフショットと見られるが、この投稿でのキャプションが話題を呼んでいる。

「フィルムカメラのような淡いタッチの写真で、吉岡さんが笑顔で写っています。キャプションには、《なっちゃんな森七菜ちゃんが撮ってくれました》とあり、同ドラマで共演する森さんの写真だということが明らかになっています。

同投稿では《お芝居も唯一無二最高で写真も絵も上手》《溢れんばかりの才能と愛嬌で惚れさせてくれる》と、森さんのことを吉岡さんがベタ褒めしていました。写真の吉岡さんはリラックスした雰囲気で、2人の仲の良さが伝わってきます」（芸能記者）

この投稿には300以上のコメントが並んでおり、「とてもいい写真」「なっちゃんと仲良いんですね」との声が並んだ。

『ひらやすみ』は、同名の漫画を原作とした、NHK夜ドラ。主演の岡山天音さんが演じるフリーターの生田ヒロトが、森さん演じる美大生のいとこと平屋でほのぼのと暮らす様子が描かれる。元々原作者の作品が好きだったという吉岡は、ヒロトとひょんなことから顔見知りになる不動産会社員、立花よもぎを演じている。

現在放送中で、のんびりとした作風が好評な同作。プライベートでの吉岡と森の関係を、前出の芸能記者が続ける。

「撮影中も、吉岡さんと森さんは仲良く過ごしているそうですよ。15日に出演した『土スタ』（NHK）では、このドラマの撮影中のエピソードが披露されました。VTRで出演した森さんは、吉岡さんについて『美しすぎて、目が離せなくて』とメロメロだったと語りました。今回吉岡さんが投稿した写真については、森さんが隠れて撮っていたものを吉岡さんに見せたところ、快くOKしてもらった、とのこと。

こうした森さんからのラブコールには、吉岡さんも『なんてかわいいこと言ってくれるの、七菜ちゃん！』とニコニコと話していましたね」

作中でもプライベートでも仲良しな2人から目が離せない！