「ハイブリッドはまだ楽しくなれる！」新発見の「S+Shift」

6代目となるホンダ「プレリュード」が、2025年9月に発売となりました。久々の復活はSNSなどで話題を呼びましたが、単なる懐かしさだけでなく、ホンダが新投入したメカニズムについても注目のポイントです。そのフィーリングはどうなのか、実際に乗ってチェックしてみました。

プレリュードは発売後1か月で、当初予定の8倍となる2400台の受注を記録しました。まず「プレリュード」というビッグネームの復活自体が話題となっていますが、このクルマの最大の特徴は、新たなハイブリッド制御技術「Honda S+Shift」（以下、S+シフト）にあります。

S+シフトは、低中速での走行時は基本的にモーターで駆動し、高速域では燃費を重視してエンジン駆動となるハイブリッドシステムです。シフトセレクター近くに「S+」ボタンが配置されているのが特徴です。

このハイブリッドシステムは速さを求めたというより、“運転の気持ちよさ”と燃費・快適性能の高次元での両立を可能にしたシステムと言えます。「S+」モードをOFFにすれば、普通のハイブリッドカーのように、とても静かに走ることもできます。

しかしボタンを押して「S+」モードをONにすれば、有段ギアのエンジン車のような制御が始まります。エンジンサウンドが車内に聴こえてくるほか、手動でシフトチェンジをすれば、シフトショックも若干感じられます。何も知らない人を助手席に乗せれば、ハイブリッドカーであることに驚くかもしれません。「ハイブリッドって、まだこんなに楽しくなれるんだ！」という新たな発見をさせてくれました。

さらに、プレリュードは「S+」モードの他にも「スポーツ」「GT」「コンフォート」といったドライブモードを備えているほか、パワートレインやサスペンションなどの各項目を好みにセットできる「インディビジュアル」モードも選択できます。ギアは仮想8速となっていて、スポーツモードは積極的に高回転まで回しながら変速されていくフィーリングで、GTモードはエンジン的な主張が控えめ。コンフォートモードはさらに静かな走行ができます。

またパドルシフトも装備されていますが、クローズドコースでの試乗では、操作せずとも、思い通りの回転域をキープしながらシフトチェンジしてくれました。ギアチョイスと変速タイミングは「とても頭のいいAT」といった具合で、ドライバーの感覚をくみ取ってくれているような感覚を覚えました。

「闘争心」より「気持ちよさ」で走る2ドアクーペ

足回りについてですが、サスペンションは「シビックタイプR」のものをベースに、より快適性を重視した方向性へと味付けされています。前述の走行モードに合ったフィーリングを実現する「アダプティブダンパー」なども採用されており、さまざまなシチュエーションに適した乗り味を実現しています。



リラックスしながら運転を楽しむ1台。タイヤチョイスは最適解を探す余地あり？（西川昇吾撮影）



実際に標準モードとして設定されている「GT」モードで走行してみると、近年の2ドアクーペとしてはコンフォート性能が高く、乗り心地重視といった印象です。ただ、一般公道のやや荒れたアスファルトを走行すると、細かな路面の凹凸が伝わるのが気になりました。

サスペンションの良し悪しというよりは、タイヤで硬さが出ているという感触でした。開発陣に聞いたところ、「当初想定していたよりも、車重が軽く仕上がっている」とのこと。最終的な車重を考えると、よりマッチしたタイヤがほかにもありそうな気がしました。

ただ、ワインディングでは意のままに曲がっていくことができ、コーナーを走るのがとても気持ちいいのが印象的です。荷重がどこに掛かっているのかがよく伝わってくるうえに、ブレンボ製のブレーキもコントロール性が高いです。それでいて、クルマがキッチリと踏ん張っているような安定性の高さも印象的で、リラックスしてワインディングを駆け抜けていくことができました。

プレリュードは、サーキット志向の強い本気のスポーツカーとは、違った良さがあると思わせてくれるクルマでした。

ワインディングやクローズドコースを走っていても、「このクルマを速く走らせたい！」というような、一種の闘争心は特段湧きません。そうではなく、リラックスした気持ちでステアリングを握り「イメージ通りに気持ちよくコーナーを曲がりたい」と思っている時間が、ほとんどでした。

2ドアクーペだけど、速さだけじゃなく、さまざまな乗り味を1台で体現することで、移動の運転を楽しませてくれる新型プレリュード。“スペシャリティカー”とはどんなクルマなのか、改めて思い出させてくれる1台でした。