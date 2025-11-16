³Ñ³§¤¬Å´ËÀ½éV¡¢¶¶ËÜÌµ´§¡¡ÂÎÁà¤ÎÁ´ÆüËÜ¼ïÌÜÊÌÁª¼ê¸¢
¡¡ÂÎÁà¤ÎÁ´ÆüËÜÃÄÂÎ¡¦¼ïÌÜÊÌÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï16Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤Î¹âºê¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÎÅ´ËÀ¤Ï10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Î³Ñ³§Í§À²¡Ê½çÂç¡Ë¤¬14.900ÅÀ¤Ç½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï8°Ì¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¿¹ÔËÀ¤ò´Þ¤á¤Æº£Âç²ñ¤òÌµ´§¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¤Ï¤Ä¤êÎØ3°Ì¡¢Àî¾åæÆÊ¿¡Ê¤È¤â¤ËÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬2Ï¢ÇÆ¤·¤¿Ê¿¹ÔËÀ¤Ï5°Ì¤Ç¼ïÌÜÊÌÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï´ßÎ¤Æà¡Ê¸ÍÅÄ»ÔSC¡Ë¤¬Ê¿¶ÑÂæ¤È¾²±¿Æ°¤ò½é¤á¤ÆÀ©¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Î°²Àî¤¦¤é¤é¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤Ï2021Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿¶ÑÂæ¤Ç3°Ì¡£Ä·ÇÏ¤ÏµÜÅÄãù»Ò¡Ê½çÂç¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£