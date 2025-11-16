相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、16日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿では「毎年　この季節に作りたくなる我が家の定番料理　生姜とお野菜たっぷりの肉団子春雨スープ」と、手作りのスープや彩り豊かな食卓の写真を公開。「身も心もぽかぽか〜」と添えた彼女の手作り料理に、ファンからは「スープの季節ですね〜」「体が温まる」「最高」などの声が寄せられた。

