いきなり婚活はハードル高い人に…「まずは友達から」の交流イベントも提供、深刻な人口減で動き出した自治体

「結婚したいけど、なかなか相手が見つからない」。

多くの人が抱えるそんな悩みを解決するために、山梨県内１２市町でつくる「県央ネットやまなし（やまなし県央連携中枢都市圏）」が動き出した。若者同士が出会う大規模交流イベントを開催するといい、広く参加者を募り、婚活や友達づくり活動・友活の場も提供する。初めての取り組みというが、背景には深刻化する人口減の問題があるようだ。（瀬田糸織）

県央ネットやまなしが予定しているイベントは三つ。いきなり「婚活」はハードルが高いとの意見もあり、多様な考えの人が参加しやすいよう、イベントを分けることにしたという。

一つ目は１００人超の参加者を想定する大規模な「婚活イベント」で、２０〜４０歳代の独身者が対象。

「どんな服を着ていけばいい？」「何を話したらいいのかわからない」といった参加者も気軽に参加できるように、事前にセミナーを行う。講師からイベントに適した服装や、異性と接する際のポイントなどを手ほどきしてもらえる予定だ。

その後、ホテルやレストランなどを会場に軽食をつまみながら会話を楽しみ、気に入った相手を探していくという流れをイメージしている。

二つ目は、男女にまず友達として出会ってもらう「交流イベント」。２０歳代が対象で３０人程度の少人数で実施する。参加者が共通の話題で盛り上がり、交流を深めてもらう狙いがある。

三つ目は「ライフデザインセミナー」。こちらは２５歳以下の高校生や大学生らに、仕事や子育てなどについて考えてもらう内容で、結婚に対する意識を啓発していく目的があるという。

いずれも今年度中の開催を目指し、具体的な開催日や会場は随時発表していく。

◇

イベントの最大の狙いは、１２市町で家族を増やし、人口減少の勢いを抑えることにある。

県央ネットやまなしは、自治体が連携して行政サービスや地域経済を持続させていくため、２０２２年度に形成された。現在は甲府市を中心に、韮崎、南アルプス、甲斐、笛吹、北杜、山梨、甲州、中央の９市と昭和、市川三郷、富士川の３町で構成されている。

１２市町全体でみると、人口の減少は顕著で、総務省の統計によると、１５年に６４万５３４０人だった１２市町の人口は、２４年１月時点で６１万７２９８人となり、１０年で約２万８０００人減となった。逆に高齢者は増加し、高齢化率は３０・７％に達している。

中央市の担当者は「若者の移住・定住に向けて様々な事業に取り組んでいるが、都会への流出は避けられない。市内に残っても経済的な不安から、結婚を避ける住民もいる」と打ち明ける。

また、これまでも各自治体ごとに婚活イベントを開催したことはあるが、狭い地域内で「顔見知り」と会う可能性も高く、参加者が集まりにくい課題もあった。

こうした状況を踏まえ、県央ネットやまなしは２３年度末に「結婚支援分科会」を発足。結婚を後押しする有効策を協議し、大規模イベント開催を決めたという。

県央ネットやまなしの事務局で甲府市連携共創課の此田英樹課長は「広範囲の地域の男女が参加できる新たな出会いの場を創出していく。地域の魅力を知り、地元で暮らすことを前向きに考えてもらえるようにしていきたい」と話している。

半数以上「結婚したい」

そもそも最近の山梨の若者たちはどんな結婚観を抱いているのか。県が昨年２〜３月、２０〜３９歳の県民５００人（うち未婚者２７１人）に行った意識調査によると、２０歳代〜３０歳代前半の未婚者の半数以上が「結婚したい」と回答した。

ただ、婚活については「特に何もしていない」が全体の６割以上を占め、理由として「自然な出会いを待っている」（５４・３％）に「自分に自信が持てない」（１８・３％）が続いた。

未婚者が利用したい婚活サービスは、「マッチングアプリ」（１５・９％）が最も多く、「対面型婚活イベント」（１１・１％）、「結婚相談所」（９・２％）と続き、婚活イベントには「安心感」や「結婚前提ではない出会いの場」を望む回答が多かった。

県子育て・次世代サポート課の小林秀一課長は「若者の声を反映させた結婚支援策を打ち出していきたい」としている。