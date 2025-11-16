「デカ女」話題のコスプレイヤー、全身ショットが「スタイル凄すぎ」「脚ながっ！」 ネット衝撃
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが16日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
米倉が投稿したのは、後楽園ホールでのラウンドガール衣装姿。写真には、カメラを笑顔で見つめながら通路の天井に触れる姿が収められている。ファンからは「めちゃくちゃ綺麗で可愛いすぎる」「スタイル凄すぎ」「脚ながっ！」などの声が集まった。
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、昨年6月にエックスで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。その後も「安定のデカ女ポーズ」とし天井に手が届きそうなショットや、ラウンドガール姿などを披露、「頭身スゴすぎ」「スタイル抜群」などの反響が集まっていた。
引用：「米倉みゆ」インスタグラム（@yone__miyu630）
【写真】「デカ女」話題のコスプレイヤー、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
米倉が投稿したのは、後楽園ホールでのラウンドガール衣装姿。写真には、カメラを笑顔で見つめながら通路の天井に触れる姿が収められている。ファンからは「めちゃくちゃ綺麗で可愛いすぎる」「スタイル凄すぎ」「脚ながっ！」などの声が集まった。
引用：「米倉みゆ」インスタグラム（@yone__miyu630）