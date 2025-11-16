熊田曜子43歳、グラビアで美スタイル全開 「ナイス」「体型維持スゴイ」と絶賛の声集まる
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が16日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子がスタイル抜群！ “水着グラビア”も披露「ラインが美しい」（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回投稿したのは、79枚目となるイメージDVD『恋人気分で』（竹書房）のサンプル動画。沖縄の海をバックに赤い水着でポーズを決める様子などが収められている。ファンからは「ナイス」「体型維持スゴイ」「素敵過ぎる〜」といった声が寄せられた。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
