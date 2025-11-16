¡Ú¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¶¶ËÜÀé¹É10¼þÇ¯¤ÇÎÞ¡¡½ÉÅ¨Sareee¤ÈÂç·ãÆ®¡õ²¦ºÂ£Ö£³¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀç½÷¤ÏÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¡×¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¶¶ËÜÀé¹É¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç½ÉÅ¨¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤òÇË¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤òÂÐÀïÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°Æü¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¼«¼ç¶½¹Ô¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢¶¶ËÜ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡££Ó£á£ò£å£å£å¤â²÷Âú¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ³«»ÏÁ°¤Ë²¦ºÂÀï¤È¤·¤Æ°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¸«ÀÊ¤Þ¤Ç´°Çä¤ÇÄ¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë£²¿Í¤¬Æþ¾ì¤·¡¢¾ìÆâ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ë¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢»î¹ç»þ´Ö¤¬£±£µÊ¬¤ò²á¤®¤Æ¤âÁÔÀä¤Ê¹¶ËÉ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¶¶ËÜ¤¬¥é¥ê¥¢¡¼¥È£²Ï¢È¯¤òÈ¯¼Í¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à£²Ï¢È¯¤«¤é¤Î¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç»ÅÎ±¤á¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÉü³è¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÎ¢Åê¤²£´Ï¢È¯¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¾å¡¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿²¦¼Ô¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢ÌµÍý¤ä¤ê£Ó£á£ò£å£å£å¤òÊú¤¨¾å¤²¡¢¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¤¬ßÚÎö¡£´°àú¤Ê£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÂç¤Îà¶¶ËÜ¥³¡¼¥ëá¤òÍá¤Ó¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤ªÁ°°Ê¾å¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤ªÁ°¶¯¤¤¤â¤ó¡££±£°¼þÇ¯¤ò¤ä¤ë¤Ê¤éÂÐÀïÁê¼ê¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¤â¤Ã¤È¶¯¤µ¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»ä¤¬Ç®¤¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤«¤é¤â¡Ö¶¶ËÜÀé¹É¡Ä»ä¤Ï¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤ªÁ°¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤ªÁ°¤ÈºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éº£Æü¤È¤¤¤¦°ìÀï¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉé¤±¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤è¡£¤Ç¤â¤Ê¡Ä£±£°¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËºÂÎé¤È¥Ï¥°¤Ç·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦´¿À¼¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿à²øÊªá¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë½êÂ°Áª¼ê¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀç½÷¤ÏÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ£³Ç¯°ÊÆâ¤ËÆüËÜÉðÆ»´ÛÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£Á´°÷¤Ç¡Ö£³¡¥£²¡¥£±¥®¥å¥ó¡ª¡¡Àç½÷¹Ô¤¯¤¾¡¼¥ª¡¼¡ª¡×¤È±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ÎÀä¶«¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£