気象台は、午後6時21分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 16日18:21時点

宗谷地方では、17日未明から17日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風警報【発表】

17日未明から17日明け方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s



■猿払村

□暴風警報【発表】

17日未明から17日明け方にかけて警戒

風向 南

・陸上

最大風速 20m/s





■豊富町□暴風警報【発表】17日未明から17日明け方にかけて警戒風向 南・陸上最大風速 20m/s■礼文町□暴風警報【発表】17日未明から17日明け方にかけて警戒風向 南・陸上最大風速 20m/s■利尻町□暴風警報【発表】17日未明から17日明け方にかけて警戒風向 南・陸上最大風速 20m/s■利尻富士町□暴風警報【発表】17日未明から17日明け方にかけて警戒風向 南・陸上最大風速 20m/s■幌延町□暴風警報【発表】17日未明から17日明け方にかけて警戒風向 南・陸上最大風速 20m/s