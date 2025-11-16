ÇØÃæ¤ò¸«¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ª ¥Þ¥À¥à¤«¤é¤¹¤Æ¤¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡¿¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡ÊÂè1ÃÆ¡Ë£
¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡ÊÂè1ÃÆ¡Ë¡Ù¡Ê¤Ê¤Þ¤º/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û
µÊÃãÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬»Å»öÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢70ºÐ¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥Þ¥À¥à¡£Ã»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÇòÈ±¤Ë¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤À¼¡¢¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÍÎÉþ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡Ä¡£¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¥Þ¥À¥à¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤È¤¤á¤¯¤³¤Î´¶¾ð¤Ï¡ÄÎø¡© ¤ª¶â¤â»þ´Ö¤âÌ´¤â¤Ê¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢¿´¤«¤éÆ´¤ì¤ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µÊÃãÅ¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬»Å»öÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢70ºÐ¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥Þ¥À¥à¡£Ã»¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÇòÈ±¤Ë¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤À¼¡¢¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÍÎÉþ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡Ä¡£¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¥Þ¥À¥à¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤È¤¤á¤¯¤³¤Î´¶¾ð¤Ï¡ÄÎø¡© ¤ª¶â¤â»þ´Ö¤âÌ´¤â¤Ê¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢¿´¤«¤éÆ´¤ì¤ë½÷À¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥À¥à¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª