「デフ柔道」女子52キロ級の岸野文音選手が銅メダル獲得…日本人メダル第1号に　男子73キロ級の蒲生和麻選手も銅メダル

15日に開幕した、耳が聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック「デフリンピック」。

柔道で日本のメダル第1号が飛び出しました。

メダル獲得を一目見ようと朝から大行列となった東京武道館。

デフ柔道は「待て」などの審判の指示が聞こえにくいことがあるため、選手の肩をトントンとたたいて知らせます。

選手たちを応援しようと、都内ではパブリックビューイングが開かれ、オリンピック柔道金メダリストの谷本歩実さん（44）もエールを送ります。

谷本歩実さん：

日本の選手！金メダルを取るぞ！

女子52kg級では惜しくも準決勝で敗れた岸野文音選手（23）が3位決定戦に挑みました。

アイルランドの選手に対し開始早々、技ありを奪いました。

その後も優勢に攻めた岸野選手が合わせ技一本で勝利し、デフリンピック初出場で銅メダル獲得。

畳を降りると涙があふれた岸野選手。

今大会、日本選手団のメダル第1号となりました。

また、男子73kg級でも前回大会5位の蒲生和麻選手（31）が見事、銅メダルを獲得です。