BE:FIRST、初の単独スタジアムライブ決定 味の素スタジアムで2日間開催
【モデルプレス＝2025/11/16】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日・17日の2日間に渡り、味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を開催することを発表した。
【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人
BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を実施。2025年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、そしてアメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催した。
そして、全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアーを開催中だが、次なるステージはスタジアムだ。BE:FIRSTとして初となる単独スタジアム公演となる本ライブでは、10月29日にリリースされた初のベストアルバム「BE:ST」を引っ提げ、これまでのBE:FIRSTの集大成、そして常に進化を続けるBE:FIRSTのこれからを見せる。（modelpress編集部）
・2026年5月16日（土）OPEN15：30／START17：30【東京】味の素スタジアム
・2026年5月17日（日）OPEN15：30／START17：30【東京】味の素スタジアム
【Not Sponsored 記事】
【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人
◆BE:FIRST、初のスタジアムライブ開催決定
BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を実施。2025年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、そしてアメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催した。
◆公演概要
・2026年5月16日（土）OPEN15：30／START17：30【東京】味の素スタジアム
・2026年5月17日（日）OPEN15：30／START17：30【東京】味の素スタジアム
【Not Sponsored 記事】