俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が、16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。川が友人関係から、交際するきっかけとなった出来事を語った。

川は結婚へのトラウマを明かし、「離婚が成立した後も再婚したいって気持ちはあんまりなかった」と語った。

川の離婚成立して数日後、花音さんが家に訪ねてきたといい、料理をふるまってくれたという。

川は「家でみそ汁を作ってくれたときに『いいな〜』って。ふと頭の中でよぎったことがあって。今まで憧れだった、ベッドの中でうっすら『トントントントン』って包丁の音がして『みそ汁の良い香りがするぞ』っていうのが憧れだったんですよ。まさに花音がみそ汁を作ってくれて、なんか感動しちゃってね」と当時を語った。

川は涙したといい、「なんかこう自分の将来に光が差したような。そういう気持ちになりました」と友情がに恋心に変わったと語った。

花音さんは「当たり前のことだと思ってやって、こういうの憧れてたんだ、

って知った瞬間に幸せにしてあげたいなって気持ちになったんですよね。こんなに私にとって普通のことをこれだけ切望してた人がいるんだったら、私にでも幸せにできるんじゃないかって気持ちに変化したのがその瞬間だったと思うんですよね」と語った。