¡ÖÈ¾³Û¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥ä¥ê¥â¥¯¡×ÃË¤ÈÁø¶ø¡ª25ºÐ½÷»Ò¤Î³ëÆ£¡Ä¡È¤³¤¸¤é¤»º§³è¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤à
X(µìTwitter)¾å¤Ç¿ôËü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÈËü¥Ð¥º¡ÉÌ¡²è¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¢¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó(@mina_kan_chan)¤ÎÌ¡²è¡ØÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¡Á¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡Á¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£ËÜºî¤Ï¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×25ºÐ½÷À4¿Í¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³èÃæ¤Î½÷À¡Ö¤·¤ª¤ê¡×ÊÔ¤Î1²óÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ä¥ê¥â¥¯¡×¤ËÁø¶ø¡Ä¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ð
¹Á¶è¥«¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯3·î¤«¤éÌ¡²è¤ÎÅê¹Æ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ç13Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÖÎø°¦¡×¡Öº§³è¡×¡Ö°Ç¿¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¡¢½÷À¤¬Êú¤¨¤¬¤Á¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ð¤òÂª¤¨¤¿Ì¡²è¤ÏÂç¤¤Ê¶¦´¶¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤ä¥ê¥×¥é¥¤¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Ì¡²è¡ØÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ¡Á¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¡Ö¤³¤¸¤é¤»Êý¡×¤ò¤·¤¿25ºÐ½÷À4¿Í¤ÎÎø°¦·²Áü·à¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÏÆÌò¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×½÷À¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£
º£²ó¡¢Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤Ï¡¢º§³è¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤½÷À¤À¡£¼þ°Ï¤¬·ëº§¤·¤Æ¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³èÃæ¤Î½÷À¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤ª¤ê¤¬º§³è¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤¦ÃËÀ¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤À¡£¡Ö¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ä¥ê¥â¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢º§³è½÷À¤¬¤è¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£ËÜºî¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
