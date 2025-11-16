シンガー・ソングライターの松任谷由実(71)が16日、自身の公式インスタグラムを更新。チケット転売への措置を公表した。

インスタグラムにはマネージャー名義で「ツアーにお越し頂くみなさまへ 大切なお知らせ」とつづられた画像を投稿。本文には「本ツアーから、入場時に本人確認をさせて頂くことに致しました」とアナウンスした。

続けて「確認などせず皆様にお楽しみ頂きたいと思ってここまでやってきました。しかし転売が相次ぎ、価格が高騰していくのを見過ごすことはできない。という判断に至りました」と経緯を説明。「一部の心無い人たちのために皆様にご迷惑をお掛けしてしまうこと、大変心苦しく思っているのですが、業界をあげて転売に取り組んでおり、私達も許すことはできないと考えております。何卒、皆様にご理解頂きますよう、お願い致します」とした。

チケットについて「もし行けなくなった、またチケットがないか確認したいという方は、公式のチケプラトレードをご活用ください。『チケプラトレード』以外での不正転売等で入手したチケットでは本公演にご入場いただけませんので、ご注意くださいね」と呼びかけ、入場の際の注意事項も記載。「社員証や顔写真付きクレジットカードは無効、代表者の有効な顔写真付き本人確認書が無い場合や、チケットと本人確認書の氏名が異なる場合は、代表者・同行者ともに入場できません。この場合、チケット代の返金もございません」とし「詳細に関しては、松任谷由実公式サイトからご確認ください」とした。