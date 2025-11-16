高須クリニックの高須克弥院長が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「おもてなし」するべき中国人についてコメントした。



【写真】蓮舫氏も中国語で抗議！薛剣氏の発言は見過ごせなかった

高市早苗首相が11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏の繰り返しの質問に対して、台湾有事が「存立危機事態」に該当し得ると答弁。あくまで可能性についての言及だったが、これに中国側が反発していた。薛剣（せつけん）・駐大阪総領事がＸ（旧ツイッター）に「汚い首を斬ってやる」などと書き込んだ。13日には中国外務省の孫衛東次官が金杉憲治・駐中国大使を呼んで抗議し、発言の撤回を要求していた。



日本側も14日、外務省の船越健裕事務次官が呉江浩・駐日大使を呼び、薛剣氏の投稿に抗議していた。それでも同日に中国は、国民に対し日本への渡航を控えるよう呼び掛ける通知を出していた。



高須氏は15日のXで「これから日本（X上では日本の国旗）に来る中国の人たちは中国政府の渡航自粛要請を無視する勇気ある人たちである。おもてなししよう。」とコメント。「真実の日本（国旗の絵文字）を見せて中国（国旗の絵文字）に帰って伝えてもらおうではないか。」と皮肉も込めて“歓迎”することを提案した。



（よろず～ニュース編集部）