「施設整備等協賛競輪・Ｇ３」（１６日、小田原）

塚本大樹（３７）＝熊本・９６期・Ｓ１＝が宮本隼輔（熊本）の番手まくりに乗り、直線で伸びてＧ３初制覇。賞金４５０万円をゲットした。２着は宮本、３着には岡本大嗣（東京）が入った。この３人には来年の競輪祭（小倉）の出場権が与えられた。

今シリーズで競走得点トップの塚本がうれしいＧ３初制覇を果たした。レースはライン先頭を走る阿部将大（大分）がスタート取りから残り２周半で中部コンビを突っ張ると、赤板から全開駆け。最終２角で内から追い上げる松坂洋平（神奈川）に絡まれそうになるが、前を任せた宮本が番手まくり。最終４角から外を踏むと、短い直線を物ともせず鋭い伸びて優勝をつかみ取った。「抜けそうだなとは思ったけど、ゴールした時は分からなかった。精いっぱいハンドルを投げました」と笑顔で振り返った。

この優勝によって、地元の熊本で行われるＧ１・全日本選抜（２６年２月２０〜２３日）にも出場がほぼ当確。「嘉永（泰斗）のＧ１優勝はいい刺激になった。でかい大会の前はいつもケガをしてしまうので、この状態をキープして臨みたい」と、地元ビッグを見据えて気持ちを入れ直した。